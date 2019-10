NTB utenriks

Tyrkia har i lengre tid truet med å sende soldater inn i nabolandet for å drive den kurdiske YPG-militsen bort fra grenseområdene.

Generalsekretæren i Den arabiske liga, Ahmed Aboul Gheit, sier at han er urolig over planen, som ifølge ham vil true Syrias suverenitet og integritet.

Gheit frykter også at et tyrkisk angrep mot den kurdiske militsen i området vil føre til at den ytterliggående islamistgruppa IS gjenoppstår og på nytt får et fotfeste i det nordlige Syria.

