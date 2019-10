Trio får nobelprisen i fysikk for å ha økt vår forståelse av universet

NTB utenriks

– Årets prismottakere har bidratt til å gi svar på grunnleggende spørsmål om vår eksistens, uttaler det svenske vitenskapsakademiet.

Canadisk-amerikanske James Peebles får halvparten av prispengene på 9 millioner svenske kroner. De to sveitserne Michel Mayor og Didier Queloz deler den andre halvparten, kunngjorde det svenske vitenskapsakademiet tirsdag.

Peebles tildeles prisen for teoretiske oppdagelser innen fysisk kosmologi. Mayor og Queloz får prisen for den første oppdagelsen av en eksoplanet i bane rundt en sollignende stjerne utenfor vårt solsystem, skriver akademiet i sin begrunnelse.

– James Peebles teoretiske oppdagelser bidro til at vi nå forstår hvordan universet utviklet seg etter Big Bang. Michel Mayor og Didier Queloz utforsket våre kosmiske nabolag i jakten på ukjente planeter. Deres funn har for alltid endret vår oppfatning av verden, skriver akademiet.

Ny kunnskap

Peebles teoretiske rammeverk, utviklet siden midten av 1960-tallet, er grunnlaget for oppfatningen vi i dag har om universet. Forskningen hans har lagt grunnlaget for transformasjonen av kosmologi, fra å handle om spekulasjoner om universet til å bli vitenskap, skriver akademiet.

Mayor og Queloz trekkes fram for sin oppdagelse i 1995 av den første planeten utenfor vårt solsystem. De observerte en eksoplanet, en planet som går i bane rundt en sollignende stjerne utenfor vårt solsystem, i vår galakse Melkeveien. Planeten fikk navnet 51 Pegasi b, en gasskjempe som er sammenlignbar med vårt solsystems største gassplanet Jupiter.

Oppdagelsen startet en revolusjon innen astronomien. Siden har over 4.000 eksoplaneter blitt funnet i vår galakse.

– Vitenskap viktigere enn pris

84 år gamle Peebles er professor ved Princeton-universitetet i USA.

– Hengivenhet til vitenskap bør være drivkraften for unge forskere, ikke utsiktene til å bli beæret med priser, sa canadiskfødte amerikanske Peebles minutter etter at han fikk vite at han er vinner av årets nobelpris i fysikk.

Mayor (77) og Queloz (53) er professorer ved universitetet i Genève. Queloz er også tilknyttet Cambridge-universitetet i Storbritannia.

De to sveitsiske prismottakerne sier i en felles uttalelse at pristildelingen er «simpelthen ekstraordinær».

Utdelingen av prisen skjer i Stockholm 10. desember.

