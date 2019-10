Macron lovet kamp mot islamistisk terror under minneseremoni

NTB utenriks

De fire ble drept av en kollega i politihovedkvarteret i sentrum av Paris, noe Macron betegner som uakseptabelt og uforståelig.

Etter drapene i forrige uke opplyste den franske regjeringen at det ikke var noe som tydet på at den muslimske gjerningsmannen var radikalisert. Etter hvert ble det likevel kjent at han hadde ekstreme holdninger.

– Vi vil føre en utrettelig kamp i møte med islamistisk terrorisme, sa Macron under minneseremonien i politihovedkvarteret i Paris tirsdag.

– Dette er ikke en kamp mot en religion, men mot forvrengningen av den, som leder til terrorisme, la han til.

Gjerningsmannen Mickael Harpon (45) jobbet med IT i politiets etterretningsavdeling. Han bruke en kjøkkenkniv og en østerskniv i angrepet i politihovedkvarteret, som varte i en halv time før Harpon ble skutt i hodet og drept.

Harpon, som konverterte til islam for rundt ti år siden, skal tidligere ha gitt offentlig uttrykk for ekstreme holdninger. Dette ble imidlertid ikke fanget opp, og han beholdt sikkerhetsklareringen sin i politiet.

I etterkant av knivangrepet har det franske innenriksdepartementet opprettet en egen gruppe som skal identifisere eventuelle andre tilhengere av ekstrem islamisme som jobber i politiet og sikkerhetsstyrkene.

(©NTB)