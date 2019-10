NTB utenriks

En talsperson for den amerikanske flybasen Spangdahlem bekrefter at flyet styret i 15-tiden tirsdag, samt at flygeren er i sikkerhet.

Kampflyet styrtet i et skogsområde, ifølge ordføreren i distriktet Zemmer, som ligger i delstaten Rheinland-Pfalz.

For fire måneder siden omkom én av to flygere da to tyske Eurofighter-fly kolliderte i luften nordøst i Tyskland.

(©NTB)