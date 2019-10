Iran ber Tyrkia holde seg unna Syria

NTB utenriks

Zarif snakket mandag kveld med sin tyrkiske motpart Mevlut Cavusoglu.

– Zarif ga uttrykk for motstand mot en militæraksjon, oppfordret til å respektere Syrias grenser og selvstendighet, og understreket behovet for å bekjempe terrorisme og for å ivareta stabilitet og sikkerhet i Syria, heter det i en uttalelse fra Teheran.

Cavusoglu svarte at en militæraksjon «vil være kortvarig».

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sa mandag at USAs president Donald Trump hadde gitt ham grønt lys til å gå inn i det nordøstlige Syria, der USA har støttet den kurdiske SDF-alliansen. Trump gjorde deretter helomvending og advarte Tyrkia mot å iverksette en militæroperasjon i Syria.

Erdogan vil slå tilbake kurdiske YPG i Syria. YPG er del av SDF-alliansen som har samarbeidet tett med USA for å bekjempe IS. Ankara mener YPG er en terrorgruppe som samarbeider med forbudte PKK i Tyrkia.

SDF advarte mandag om at en tyrkisk militæraksjon vil åpne for at IS kan komme tilbake.

CARE Norge er bekymret.

– Tyrkias trussel om å invadere Nord-Syria er nok en omdreining i et snart ni år langt mareritt hvor sivile blir ofret. En invasjon vil være katastrofalt for den krigstrøtte og hardt prøvede befolkningen i Syria. Den relativt stabile kurdiske delen i nordøst kan bli en slagmark. I nordvest er over 600 000 mennesker drevet på flukt siden i sommer, mange av dem flykter for tredje gang, og mange har ingen anledning til å flykte og blir hentet inn av krigen, sier generalsekretær Gry Larsen i CARE.

