Iraks president fordømmer vold mot demonstranter

I en TV-sendt tale mandag ba han om at opptrappingen måtte stanse. Han tok åpent til orde for at ministre må byttes ut og at nasjonalforsamlingen vedtar reformer som kan føre til mer arbeid og bedre velferdstilbud. Samtidig foreslo han en «nasjonal, omfattende og ærlig dialog, uten utenlandsk innblanding».

– Politiske prosesser eller systemer som ikke arbeider for å innfri deres krav, har ingen legitimitet, sa Saleh.

Demonstrasjonene begynte tirsdag forrige uke og har samlet tusenvis av mennesker i en rekke irakiske byer. Over 100 mennesker er drept og 6.000 såret. Mens øyenvitner sier at sikkerhetsstyrker har skutt med skarpt mot demonstrantene, har myndighetene lagt skylden på «uidentifiserte snikskyttere».

Demonstrantene krever at regjeringen gjør mer for å få bukt på arbeidsledighet og korrupsjon.

I talen sa Saleh at de som har angrepet demonstranter og sikkerhetsstyrker, er fiender av folket. Han fordømte også helgens raid mot ulike medier.

Presidentens tale ble sendt få timer etter at Iraks militære styrker innrømmet overdreven maktbruk under en demonstrasjon natt til mandag i Sadr-byen i Bagdad. Sammenstøtene endte med at 13 mennesker ble drept.

