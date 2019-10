Skotsk domstol avviser å tvinge Johnson til å be om brexitutsettelse

NTB utenriks

Kjennelsen som kom mandag, er en del av et søksmål der domstolen også er bedt om å vurdere hvorvidt statsministeren kan straffes dersom han ikke følger loven som ble vedtatt i september. I loven påla Parlamentet regjeringen å be EU om å utsette brexit med mindre en avtale er på plass innen 19. oktober.

Johnson gjentok senest på søndag at det er uaktuelt å forbli i EU lenger enn til 31. oktober, som er datoen for britenes utmelding. I rettsdokumenter som ble levert inn før helgen står det derimot at regjeringen vil følge loven og både be EU om en utsettelse og takke ja dersom EU tilbyr dette.