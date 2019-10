SDF: – Amerikanske styrker har begynt tilbaketrekning fra Nord-Syria

NTB utenriks

SDFs uttalelse mandag formiddag kom bare timer etter at Det hvite hus hadde opplyst at amerikanske styrker nordøst i Syria skulle trekke seg tilbake og gjøre plass for en ventet tyrkisk invasjon i kurdiskkontrollerte deler av landet.

Også det kurdiske nyhetsbyrået Hawar og den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyste mandag at amerikanske styrker var begynt å forlate stillinger i byene Ras al-Ayn og Tal Abyad.

SDF advarer om at en tyrkisk invasjon vil ødelegge arbeidet som er gjort for å bekjempe IS.

En amerikansk tilbaketrekking vil i praksis gjøre at den USA-støttede militsen, som har kjempet ved amerikanske styrkers side i flere år mot IS, blir stående uten støtte. Tyrkia mener kurderne har koblinger til det forbudte kurdiske partiet PKK i Tyrkia, som av tyrkiske myndigheter regnes som en terrorgruppe.

– Tyrkia skal rydde unna terrorister i Syria, sier utenriksminister Mevlut Cavusoglu.

(©NTB)