Frankrike advarer Tyrkia mot alenegang i Syria

Tyrkisk alenegang i Syria vil kunne skade den regionale stabiliteten, advarer det franske utenriksdepartementet i en uttalelse mandag.

Frankrike ber også Tyrkia unngå enhver handling som kan skade kampen mot IS.

Tyrkia har varslet at landet vil rykke inn i områder langs grensen som nå kontrolleres av den kurdiske YPG-militsen, for så å flytte millioner av flyktninger dit.

Franske myndigheter uttrykker også bekymring for hva som vil skje med europeiske jihadister som oppholder seg i kurdiskbevoktede leirer nordøst i Syria. De må forbli fanget under trygge forhold, ber departementet.

Russland kom samme dag med en noe mildere oppfordring, der Tyrkia blir bedt om å respektere «Syrias territorielle og politiske integritet». Kremls talsmann Dmitrij Peskov uttrykker samtidig forståelse for at Tyrkia må sørge for egen sikkerhet.

Tyrkia anser den kurdiske YPG-militsen som terrorister, ettersom den antas å stå i ledtog med PKK på tyrkisk side av grensen.

USAs president Donald Trump har gitt Tyrkia grønt lys til å gjennomføre militæroperasjonen, selv om kurderne har vært USA og andre vestlige lands viktigste allierte i kampen mot IS.

Peskov vil ikke kommentere hvorvidt den amerikanske tilbaketrekkingen vil presse kurderne til dialog med det syriske regimet, som ledes av president Bashar al-Assad.

Assad-regimet har med russisk og iransk hjelp greid å gjenerobre store deler av Syria, mens kurdiske styrker har kontroll over flere områder som tidligere lå under IS.

