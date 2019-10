Flere passasjerer reiste med SAS

NTB utenriks

Etterspørselen etter innenriksreiser vokste i alle de tre skandinaviske landene, opplyste selskapet mandag.

Denne veksten var på 6,3 prosent målt i passasjerkilometer – og det var i Norge økningen var sterkest.

Samtidig falt etterspørselen etter interkontinentale reiser til og fra Skandinavia.

I august falt den samlede flytrafikken innenriks i Sverige med 10 prosent sammenlignet med samme måned i 2018. Nedgangen ble koblet til økt miljøbevissthet og såkalt flyskam.

SAS mener deres vekst i innenrikstrafikken har sammenheng med et bedret kundetilbud og økt innsats for å kutte klimautslipp og kompensere for utslippene fra SAS' fly.

Selskapets konkurrent Norwegian hadde 3,3 millioner passasjerer i september. Dette var 4 prosent færre enn i samme periode i fjor.

