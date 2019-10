Irlands statsminister vil møte Boris Johnson om brexit til uka

NTB utenriks

Det melder Reuters lørdag kveld.

– Vi er i ferd med å prøve å arrangere et møte med statsminister Johnson neste uke, sa Varadkar til pressen lørdag.

– Tiden er knapp. Vi har et europeisk toppmøte 17. og 18. oktober, og det er ikke rimelig å forvente at 27 eller 28 regjeringssjefer skal bestemme seg for og undertegne noe de bare ser kvelden før eller to dager før, påpeker Varadkar.

Også Finlands statsminister Antti Rinne sa lørdag at han hadde vært på telefon med Johnson samme dag for å understreke hvor viktig det er å finne en løsning i løpet av en uke, i tide for toppmøtet. Finland innehar for tiden formannskapet i EU-rådet.

Boris Johnson presenterte torsdag den britiske regjeringens brexit-forslag for Underhuset. Varadkar sa etterpå at det ikke holder vann for Irlands del.

– Det møter ikke våre krav, sa han.

Blant annet reagerte han på at Johnsons forslag mangler flere detaljer om hvordan britene har tenkt å løse grensespørsmålene.

– Jeg forstår ikke helt hvordan man har tenkt at Irland og Nord-Irland skal være med i ulike tollunioner og likevel unngå toll, kontroller og grensestasjoner for handelen mellom nord og sør, sa Varadkar.

Forslaget møtte stor motstand hos opposisjonen, som mener at forslaget bare er en revidert utgave av forslag som allerede er avvist.

