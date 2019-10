Intens brexit-uke i vente

NTB utenriks

EU må vise «kreativitet og fleksibilitet» i forkant av brexit-datoen 31. oktober, sier brexit-minister Stephen Barclay.

Statsminister Boris Johnson har slått fast at britene skal avslutte sine 46 år som EU-medlem med eller uten skilsmisseavtale når måneden er over, til tross for at et parlamentsvedtak krever at han ber EU om en utsettelse hvis partene ikke blir enige.

I en telefonsamtale med den britiske regjeringssjefen sa Frankrikes president Emmanuel Macron søndag at muligheten for en brexitavtale skal evalueres i slutten av neste uke.

Johnson la på sin side fram sine ferskeste forslag, heter det i en uttalelse fra det franske presidentkontoret.

– Macron indikerte at forhandlingene må fortsette i et høyt tempo i dagene som kommer, står det i uttalelsen.

Barclay har uttalt at forslagene Johnson har lagt fram for Brussel åpner «en bred landingsplass», og at intense forhandlinger nå må til for å komme til enighet.

– Vi har lagt fram svært seriøse forslag, inkludert kompromisser, fra vår side, sier han til BBC.

