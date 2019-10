Frankrikes innenriksminister innrømmer svikt etter politi-angrep

NTB utenriks

Politiets etterforskere har funnet bevis på at gjerningsmannen har støttet en ekstrem versjon av islam.

– Det har åpenbart forekommet svikt, sa innenriksminister Christophe Castaner i et intervju med TV-kanalen TF1 søndag. Men han gjorde det klart at han ikke akter å gå av, som noen kritiske stemmer på høyresiden i fransk politikk har krevd.

Kritikken har vokst etter at Castaner først hevdet at det før torsdagens angrep aldri hadde vært den minste grunn til å fatte mistanke mot gjerningsmannen Mickael Harpon, en 45 år gammel IT-ansatt ved politiets hovedkvarter i Paris.

– Forsvarte angrep på Charlie Hebdo

Etterforskerne kunne senere avsløre at Harpon hadde vært i kontakt med salafister, altså personer som tilhører en ultrakonservativ retning innen sunniislam. Han hadde også forsvart grusomheter i religionens navn, opplyste sjefetterforsker Jean-François Ricard lørdag.

Søndag vedgikk Castaner at kolleger av Harpon hadde reagert allerede i 2015 da han forsvarte angrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo, hvor tolv mennesker ble drept. Angrepet ble utført av to brødre som hadde sverget lojalitet til Al-Qaida.

Til tross for at det ble gjennomført undersøkelser med sikte på å avdekke radikalisering internt i politiet, var det ingen som hadde leverte en formell klage mot Harpon.

– Det later til at de hadde bestemt seg for ikke å rapportere dette videre. Det var på dette tidspunktet at svikten skjedde, sa Castaner.

– Det var ingenting i personellmappen hans som pekte i retning av at han kunne være radikalisert. Hvis det hadde vært tegn på det, kunne vi kanskje ha unngått dette, tilføyde han.

Møter etterretningskommisjonen

Innenriksministeren skal tirsdag i møte med parlamentets etterretningskommisjon for å svare på spørsmål i forbindelse med angrepet. Målet er å identifisere hvorfor bekymringene knyttet til Harpon ikke ble fanget opp.

Lørdag ble det kjent at Harpon skal ha begynt å iføre seg tradisjonelle islamske klær da han gikk i moskeen, og at han skal ha nektet å ha ulik type kontakt med kvinner.

Det har også kommet fram at privatlivet hans var gjenstand for en bakgrunnssjekk på et tidlig tidspunkt i karrieren ettersom han arbeidet med hemmeligstemplet informasjon i jobben i Paris-politiet.

Harpon ble skutt og drept etter at han knivstakk og drepte fire politifolk med en kjøkkenkniv og en østerskniv torsdag.

Fransk politi har siden 2015 ofte blitt gjenstand for angrep av personer med tilknytning til jihadist-grupper. I juni ble det lagt fram en rapport i nasjonalforsamlingen hvor det listes opp 30 mistenkte angrep rettet mot politiet.

(©NTB)