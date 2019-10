Erdogan trapper opp truslene om militæraksjon i Syria

NTB utenriks

Amerikanske styrker er utplassert i det omstridte området, i et forsøk på å dempe spenningene mellom to parter som begge er amerikanske allierte: Tyrkia og de kurdiske militsgruppene i Syria.

Erdogans advarsel ser ut til å være et tegn på at en amerikansk-tyrkisk avtale om å sikre grensen mellom Syria og Tyrkia vakler. Presidenten sier en militæroperasjon mot de amerikanskstøttede kurdiske styrkene kan ta til «kanskje i dag, kanskje i morgen».

– Vi har advart de relevante partene på alle mulige måter om området øst for Eufrat. Vi har nå utvist tilstrekkelig tålmodighet, sa Erdogan.

Tyrkia har den siste måneden utplassert enheter og krigsmateriell i Sanliurfa-provinsen sørøst i landet. På den andre siden av grensa er det den kurdiske YPG-militsen som har kontroll.

Tyrkia anser militsen som en terrorgruppe med bånd til den forbudte PKK-bevegelsen i Tyrkia. Amerikanske tjenestemenn sier på sin side at den kurdiske gruppa har vært spydspissen i innsatsen for å nedkjempe IS i Syria.

Tidligere i uka skrev Wall Street Journal at amerikanske tjenestemenn var bekymret for at tyrkiske styrker kunne komme til å gå over grensen og konfrontere kurderne, og at dette kunne komme til å skje i løpet av kort tid.

Ifølge avisa vil en slik militæraksjon etter alt å dømme føre til at Donald Trumps regjering trekker alle sine styrker ut fra Syria for å unngå konflikt med NATO-landet.

(©NTB)