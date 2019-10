Angriper i Paris-politiet hadde salafist-kontakter

NTB utenriks

Angriperen, en 45 år gammel mann som var ansatt i IT-avdelingen i etterretningsavdelingen hos politiet i Paris, drepte fire politifolk med kniv inne på politiets hovedkvarter i den franske hovedstaden torsdag.

Sjefetterforsker Jean-François Ricard sier at det virker som mannen hadde et radikalt islam-synspunkt, og var i kontakt med medlemmer av det ultrakonservative salafist-miljøet.

I tillegg til å drepe fire kolleger rakk mannen å såre ytterligere en person før han selv ble skutt og drept på gårdsplassen utenfor politiets hovedkvarter.

Både politiet og påtalemyndigheten mente i første omgang at det lå en arbeidskonflikt bak angrepet, men fredag opplyste statsadvokaten i Paris at saken likevel blir etterforsket som en mulig terrorhandling etter at det kom fram opplysninger om at mannen konverterte til islam for ti år siden.

(©NTB)