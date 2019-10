Tidligere partilederkandidat forlater toryene

NTB utenriks

Stewart var utviklingsminister under Theresa May, men trakk seg fra regjeringen da Johnson vant ledervalget. Fredag opplyser han at han også forlater Det konservative partiet og ikke vil søke gjenvalg til Parlamentet.

Han gir seg likevel ikke i politikken, men vil stille som uavhengig kandidat i ordførervalget i London i mai. I en video han har delt på Twitter, forklarer Stewart valget sitt med at han mener byen er truet av brexit og det han omtaler som ekstremisme som er i ferd med å ta over britisk politikk.

– Vi var verdens mest moderate land og behandlet folk med høflighet og verdighet. Jeg tror veien tilbake til dette går gjennom denne flotte byen. Jeg vil vekk fra en politikk som føles som om Donald Trump aldri reiste hjem etter sitt besøk i byen, sier Stewart.

Dersom han lykkes med sin valgkamp, kan han ende opp med Johnsons tidligere jobb. Statsministeren var ordfører i hovedstaden fra 2008 til 2016.

