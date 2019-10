Storbritannia ber Hongkong om å ty til dialog

NTB utenriks

– Politisk dialog er den eneste måten å løse situasjonen i Hongkong, sa Raab i en uttalelse fredag.

Han ber Hongkong-regjeringen om å ivareta folkets sikkerhet, men også unngå å forverre situasjonen og i stedet minke spenningsnivået.

Fredag innførte Hongkongs leder Carrie Lam et forbud mot å bruke ansiktsmasker i opptog med over 30 personer eller forsamlinger på over 50 personer. Forbudet er et forsøk på å stanse demonstrasjonene som har pågått i flere måneder.

Det er en lov fra kolonitiden som kun kan brukes unntaksvis i krisetilfeller, som nå er trukket fram for å rettferdiggjøre forbudet.

Forbudet vil tre i kraft fra midnatt natt til lørdag. Som svar var Hongkongs gater fredag ettermiddag fylt med tusener av demonstranter iført masker.

