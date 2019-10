Sammenstøt etter at Ecuadors president erklærer unntakstilstand

NTB utenriks

Innbyggerne i Ecuador har demonstrert kraftig mot at drivstoffprisene i landet har skutt i været etter at landets regjering droppet subsidier til diesel og bensin, som en del av en gjeldsavtale med Det internasjonale pengefondet (IMF). Dieselprisene har økt med opptil 120 prosent og bensinprisene er opp 30 prosent på et døgn.

Torsdag tok folk til gatene i hovedstaden Quito og kystbyen Guayaquil for å demonstrere, men mange vandaliserte og plyndret også butikker, og flere kastet stein og molotovcocktailer på politiet. Politiet brukte tåregass mot demonstranter nær regjeringskvarteret i gamlebyen i Quito.

Etter kunngjøringen av unntakstilstand i landet sa Moreno til pressen at det viktigste er folkets sikkerhet og å unngå nasjonalt kaos. Demonstrasjonene i Ecuador torsdag er de største på ti år og ble organisert av samferdselssektoren i landet, men oppslutningen var også stor fra studenter og andre berørte grupper.

I noen områder av landet ble offentlig transport og trafikk helt lammet, og flere steder kom det til sammenstøt mellom politi og personer som blokkerte fartsårer.

Innenriksminister Maria Paula Romo sier 19 personer ble arrestert i forbindelse med demonstrasjonene på dagen.

Det er ikke oppgitt tall på antall skadde, men flere pressefotografer oppgir å ha blitt skadd.

Ecuador har subsidiert drivstoff i over 40 år, noe Moreno sier har bidratt til å skakkjøre landets økonomi. Som en del av en låneavtale med IMF, gikk Ecuador med på å droppe subsidiene, som koster landet nærmere 12 milliarder kroner i året.

