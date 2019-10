NTB utenriks

Det er journalisten Julia Juzik som er pågrepet, ifølge ambassaden. De uttaler at de undersøker detaljene rundt hendelsen.

Juziks tidligere ektemann Boris Voitsekhovskij skriver i et innlegg på Facebook at Jusik hadde vært i Iran i fire dager. Hun ringte ham etter at hun ble pågrepet og sa at hun kan bli siktet for spionasje.

Juzik har jobbet i en rekke fremtredende russiske medier og publiserte tidligere i uken bilder fra reisen sin i Iran på Instagram.

