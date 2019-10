Regjeringen sier til retten at den vil be EU om utsettelse om nødvendig

NTB utenriks

Skottlands høyesterett behandler denne uken et søksmål der den blant annet skal vurdere hvilke konsekvenser det vil få dersom statsminister Boris Johnson ikke føyer seg etter parlamentets vedtak om å be EU om mer tid for å unngå en brexit uten avtale. Saksøkerne har bedt domstolen konkret vurdere om Johnsons kan fengsles eller bøtelegges.

I rettssaken har regjeringens advokat lagt fram dokumenter der det står at Johnson vil be EU om en utsettelse dersom det ikke foreligger en avtale innen 19. oktober, skriver BBCs Laura Gordon på Twitter. Han vil også takke ja, dersom EU er villig til å gi en slik utsettelse.

Stikk motsatt

Dette er i tråd med loven Parlamentet vedtok før regjeringens ulovlige suspensjon av nasjonalforsamlingen. Gordon sier statsministerens kontor så langt ikke skal ha ønsket å kommentere dokumentene.

Det som er lagt fram for retten, står i skarp kontrast til det som hittil har vært Johnsons linje, at han helle vil «ligge død i ei grøft» enn å be om en utsettelse. Hans mål er å ta britene ut av unionen 31. oktober – koste hva det koste vil.

En av saksøkerne denne gangen er Joanna Cherry fra det skotske nasjonalistpartiet SNP. Hun var også blant initiativtakerne bak ett av søksmålene som endte med at Storbritannias høyesterett annullerte suspensjonen av Parlamentet. I tillegg til å vurdere konsekvensene for Johnson dersom han ikke følger loven, skal retten til uken vurdere om den på eget initiativ kan sende et brev til EU på vegne av statsministeren for å be om en utsettelse.

Kjennelse til uken

Ifølge BBC vil retten komme med en kjennelse om mulige konsekvenser på mandag. Deretter skal den stilling til om den kan gå over hodet på statsministeren og skrive direkte til EU.

Uansett utfall, kan også denne saken ankes videre til Storbritannias høyesterett. Skottland og England beholdt hvert sitt rettssystem da landene ble slått sammen og formelt dannet kongedømmet Storbritannia i 1707. Domstolen i Edinburgh er den øverste juridiske myndigheten i Skottland, men sivile saker kan gå videre til høyesterett i London. Det var der saken om den ulovlige suspensjonen ble endelig avgjort.

