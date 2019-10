Hemmelig møte mellom Trump-utsending og Taliban

NTB utenriks

Zalmay Khalilzads møte med en delegasjon fra Taliban fant sted i Pakistans hovedstad Islamabad torsdag, opplyser to kilder til Reuters.

Møtet var det første siden president Donald Trump brøt fredssamtalene med de afghanske opprørerne i begynnelsen av september. Det skjedde etter et Taliban-angrep i Kabul der en amerikansk soldat og elleve andre mennesker ble drept.

Reuters' kilder understreker at torsdagens møte i Islamabad ikke innebærer noen formell gjenopptakelse av fredssamtalene, som det siste året har pågått i Qatar.

– Taliban-utsendingene hadde et møte med Zalmay Khalilzad. Alt jeg kan si er at Pakistan spile en stor rolle ved å overbevise dem om hvor viktig det var for fredsprosessen, sier en høytstående pakistansk tjenestemann til Reuters.

Verken USAs ambassade Islamabad eller amerikansk UD vil kommentere opplysningene om torsdagens møte.

Det vil heller ikke Talibans talsmann Zabihullah Mujahid, men han bekrefter at en delegasjon fra opprørerne fortsatt befinner seg i Islamabad.

(©NTB)