FN: Hongkong må verne om forsamlingsfriheten

Enhver bruk av tvang bør kun skje ved helt spesielle tilfeller og i samsvar med internasjonale praksiser, sier talsperson Marta Hurtado for FNs menneskerettighetskontor (OHCHR), ifølge Reuters.

Fredag kunngjorde myndighetene i Hongkong at de innfører et forbud mot bruk av ansiktsmasker blant demonstrantene – både under lovlige og ulovlige demonstrasjoner. Demonstranter som bryter forbudet, risikerer fengselsstraffer på opptil ett år eller bøter på nær 30.000 kroner.

– Alle restriksjoner må ta utgangspunkt i loven, være forholdsmessige og så lite påtrengende som mulig. Friheten til å holde fredelige forsamlinger er en fundamental rettighet og bør kunne gjennomføres med så lite restriksjoner som overhodet mulig, sier Hurtado.

Hongkongs gater har de siste månedene vært preget av utallige demonstrasjoner. Ofte har demonstrasjonene begynt på fredelig vis, før det så har oppstått sammenstøt mellom demonstranter og politiet. Flere ganger har politiet tatt i bruk både tåregass, gummikuler, pepperspray og vannkanoner mot demonstrantene.

Bruken av skytevåpen er kun akseptabelt som «siste utvei», og det bør kun brukes som beskyttelse mot en umiddelbar trussel, understreker Hurtado.

Demonstrantene krever både Hongkongs leder Carrie Lams avgang, løslatelse av pågrepne demonstranter, granskning av politiet, samt at befolkningen må få større demokratisk frihet.

