Dødstallene stiger i Irak

Elleve mennesker ble ifølge tjenestemenn drept i sammenstøt i hovedstaden Bagdad fredag, og også i flere andre irakiske byer fortsetter protestene.

I Bagdad hevder sikkerhetsstyrkene at snikskyttere drepte fire mennesker fredag, mens demonstrantene hevder at det er politifolk og soldater som står bak drapene

Over 1.000 personer er såret i sammenstøtene, og sikkerhetsstyrkene skyter med skarp ammunisjon

Demonstrasjonene er rettet mot vanstyre, korrupsjon og høy arbeidsledighet og er den hittil største utfordringen statsminister Adel Abdul-Mahdi og hans knapt ett år gamle regjering har stått overfor.

FN krever gransking

FN er bekymret over de høye dødstallene og ber om at de voldelige handlingene etterforskes omgående.

– Vi ber den irakiske regjeringen om å la folket utøve sin ytringsfrihet og rett til å samles, sa talsperson Marta Hurtado for FNs menneskerettighetsråd fredag.

Flere titall demonstranter er blitt pågrepet, men de fleste er blitt løslatt, ifølge FN.

– Vi er bekymret over meldinger om at sikkerhetsstyrker bruker skarp ammunisjon og gummikuler i enkelte områder, i tillegg til at tåregass er avfyrt rett mot demonstranter, sa Hurtado videre.

Støtte fra Sistani

Den religiøse lederen for Iraks sjiamuslimer, ayatolla Ali al-Sistani, ga fredag sin støtte til demonstrantene og ba regjeringen om å lytte til dem «før det er for sent».

– Regjeringen må endre hvordan de håndterer landets problemer, sa han, og understreket at et tungt ansvar også hviler på politikernes skuldre.

Demonstrasjonene er for det meste forankret blant irakiske sjiamuslimer, som Sistani har stor innflytelse over. Han uttrykket også forferdelse over de økende tallene på døde.

Mahdi ber om ro

Statsminister Mahdi kommer selv fra Nasiriyah, en av byene der det har gått hardest for seg. I en tale fredag ba han om at situasjonen må roe seg og sa at han jobber for å imøtekomme demonstrantenes «rettmessige krav».

Statsministeren understreket at det først må gjenopprettes normale forhold i alle landets provinser. Han la til at staten ikke har noen vidunderkur for å løse alle problemer.

Mahdi innførte torsdag portforbud, uten at det har stanset demonstrasjonene. Myndighetene har også periodevis kuttet tilgangen til internett for å hindre bruk av sosiale medier.

