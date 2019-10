Ukraina-utsending spørres ut i Kongressen

NTB utenriks

Etter alt å dømme vil det bli holdt en rekke slike intervjuer og høringer i Kongressen i tiden som kommer.

Kurt Volker var spesialutsending fram til fredag, da han trakk seg etter å ha blitt bedt av Kongressen om å vitne om varslerrapporten som beskriver Trumps telefonsamtale med Ukrainas president 25. juli.

I samtalen ba Trump sin ukrainske motpart om å bidra til en etterforskning av tidligere visepresident Joe Biden, som er favoritt til å bli Demokratenes presidentkandidat i neste års valg, og dermed Trumps utfordrer. Samtidig holdt Trumps regjering tilbake amerikansk militærhjelp til landet.

I varslerens rapport heter det at Volker møtte president Volodymyr Zelenskyj og andre ledere i Ukrainas hovedstad Kiev dagen etter samtalen. Han skal da ha gitt råd om hvordan de skulle forholde seg til Trumps krav.

Volker har frivillig gått med på å stille opp for å svare på spørsmål fra folkevalgte og deres stab i Kongressen. Intervjuet torsdag skjedde under ledelse av formannen for etterretningskomiteen i Representantenes hus, demokraten Adam Schiff. Det begynte tirsdag morgen, og ser ut til å pågå utover ettermiddagen, amerikansk tid.

