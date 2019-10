Trump mener Kina bør etterforske Biden

NTB utenriks

Under en pressekonferanse utenfor Det hvite hus torsdag fastholdt Trump at Ukraina bør etterforske Joe Biden og sønnen Hunter for korrupsjon, og han oppfordret samtidig Kina til å gjøre det same.

– Absolutt, det er noe vi bør tenke på, svarte han på et spørsmål.

– Dersom det var opp til meg, ville jeg ha anbefalt at de starter en etterforskningen av far og sønn Biden, sa Trump.

Demokratene i Kongressen har innledet en riksrettsprosess mot Trump etter at det ble kjent at han holdt tilbake over 2 milliarder kroner i militærhjelp til Ukraina, samtidig med at han ba landet innlede korrupsjonsetterforskning mot far og sønn Biden.

