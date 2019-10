Minst ni personer døde under kraftig uvær i Sør-Korea

NTB utenriks

Tyfonen Mitag traff Sør-Korea onsdag kveld og bar med seg sterke vinder og kraftig regn.

En kvinne i 70-årene døde etter å ha blitt tatt av sterk vind i byen Pohang, sørøst i landet. En annen kvinne døde da huset hennes kollapset som følge av det kraftige regnværet, opplyser innenriksdepartementet torsdag.

Totalt er det meldt om ni døde, men tallene er ventet å stige siden en rekke personer er savnet.

Havnebyen Busan sør i landet var en av byene som ble truffet hardest. Om lag 600 redningsarbeidere leter etter tre personer som antas å være tatt av et jordskred. En kvinne i 60-årene er funnet død etter at hjemmet hennes ble begravd i massene.

– En enorm mengde sand og jord raste ned flere hundre meter og begravde et hus og en restaurant, sa et vitne til nyhetsbyrået Yonhap.

Et annet vitne sier at han var inne i verktøyskuret sitt da han hørte et høyt drønn. Han løp ut før skuret ble begravd av sand- og jordmassene.

– Jeg løp ut og så at huset ved siden av mitt allerede hadde forsvunnet, sa han.

Over 100 hus er oversvømt, og over 1.500 familier ble evakuert før stormen traff.

Mitag er den sjuende tyfonen som treffer den koreanske halvøya i år.

(©NTB)