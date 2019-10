Putin kritiserer Greta Thunberg

NTB utenriks

– Ingen har forklart Greta at den moderne verden er kompleks og annerledes, og at folk i Afrika eller i mange asiatiske land ønsker samme levestandard som i Sverige, sa Putin onsdag på en energikonferansen i Moskva, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Under klimatoppmøtet i FN forrige uke var klimaaktivisten Greta Thunberg (16) en av dem som fikk mest oppmerksomhet. Hun var tydelig sint og hadde tårer i øynene da hun talte til hovedforsamlingen og hudflettet verdens ledere for ikke å gjøre nok for å bekjempe klimaendringene.

Den russiske presidenten fastslår at det er viktig å høre på og støtte unge mennesker som er opptatt av klima, men mener at man må fordømme dem som utnytter barn og tenåringer for personlige formål.

– Jeg er sikker på at Greta er en snill og oppriktig jente, men de fleste voksne må gjøre alt de kan for å ikke bringe tenåringer og barn inn i ekstreme situasjoner, sier Putin.

