Nordkoreanske testraketter havnet i japansk farvann

– Nord-Korea har avfyrt uidentifiserte raketter mot Japanhavet, opplyser det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap, som siterer sørkoreansk militærledelse.

Rakettene ble avfyrt fra den nordkoreanske havnebyen Wonsan onsdag.

– Vi overvåker situasjonen i tilfelle det kommer flere oppskytinger og er i beredskap, sier Sør-Koreas militære ledelse.

Den japanske regjeringens talsperson Yoshihide Suga opplyser at ett missil ble registrert innenfor Japans økonomiske sone klokka 7.27 onsdag morgen, mens det andre ble registrert noen minutter etterpå, like utenfor sonen.

Omstridt område

Skip i farvann mellom Sør-Korea og Japan oppfordres til å følge med på nyhetsoppdateringer og melde fra til den japanske kystvakten om de ser noe som kan være rester etter nordkoreanske testoppskytinger. Fartøy som ser noe, bes om å ikke plukke det opp selv, kun melde fra. Ifølge Japans myndigheter har ikke de siste utskytingene truffet verken båter eller fly eller hatt noen direkte konsekvenser for landet.

Ifølge japanske medier skal det være snakk om ballistiske missiler som landet utenfor prefekturet Shimane. Det ligger nær de omstridte klippeøyene i Japanhavet, som heter Dokdo på koreansk og Takeshima på japansk. Klippeøyene var en del av Shimane i Japan fra 1905 til 1952, da Sør-Korea erklærte området som sitt. Nord-Korea ser også på øyene som den en del av Korea.

USA-allierte Japan plasserte i 2017 fire landbaserte PAC-3 rakettforsvarssystemer vest i landet, for å være forberedt på et eventuelt angrep fra Nord-Korea. Dette som en reaksjon på at nordkoreanske myndigheter hadde advart om at deres raketter kom til å fly over blant annet Shimane på vei mot Guam.

Guam, en øy vest i Stillehavet, er vertskap for en amerikansk militærbase og om lag 160.000 mennesker.

Utskyting før samtaler

Meldingene om nye utskytinger kommer dagen etter at det ble kjent at Nord-Korea og USA gjenopptar atomsamtalene lørdag denne uken etter at de kollapset tidligere i år.

Partene ble enige om å ha «forberedende kontakt» fredag, etterfulgt av forhandlinger på arbeidsnivå dagen etter.

Både Sør-Korea og Japan har oppmuntret USA til møter med Nord-Korea for å få på plass en atomnedrustningsavtale, samt en stans i det nordkoreanske regimets missiltesting.

