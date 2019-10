Nord-Korea kan ha testet oppskyting fra ubåt for første gang

NTB utenriks

Missilet fløy onsdag om lag 450 kilometer gjennom luften, med en makshøyde på 910 kilometer over bakken, etter at det ble skutt opp fra et ikke spesifisert sted i havet utenfor Nord-Koreas østlige kystby Wonsan. Det opplyser Sør-Koreas militære ledelse, som senere onsdag fortsatt analyserte detaljene rundt oppskytingen.

Japan sendte umiddelbart ut en protest og hevder missilet havnet i japansk økonomisk sone, som strekker seg 200 kilometer ut i havet. Hvis det blir bekreftet at missilet falt ned i japansk farvann, vil det være det første nordkoreanske missilet som har slått ned så nær Japan siden november 2017.

Statsminister Shinzo Abe fordømmer oppskytingen. Han sier den er et brudd på FNs resolusjoner mot Nord-Korea.

– Vi vil fortsette å samarbeide med USA og det internasjonale samfunnet og gjøre vårt ytterste for å opprettholde og beskytte sikkerheten for vårt folk og være i beredskap, sier han.

Japan registrerte først to missiler, men korrigerte senere opplysningen med at det dreide seg om en enkelt oppskyting, og at missilet kan ha falt ned i to biter.

Ubåt

Japans forsvarsminister Taro Kono kunne onsdag ikke si om missilet ble skutt opp fra en ubåt.

Sør-Koreas militære ledelse kunne heller ikke offisielt bekrefte at raketten ble skutt opp fra en ubåt, en lekter eller en annen form for plattform til sjøs. Men i et hastemøte i Seoul la militærledelsen vekt på muligheten for at det kan ha dreid seg om oppskyting fra en ubåt.

I en uttalelse gir Sør-Korea uttrykk for «sterk bekymring».

– Oppskytinger som dette er ikke til hjelp for å dempe spenningen på Koreahalvøya. Vi oppfordrer Nord-Korea nok en gang til å stanse dette umiddelbart, heter det i uttalelsen.

USA opplyser at landet følger med på situasjonen.

Nord-Korea har fra før anslagsvis 70 ubåter, men de har ifølge eksperter bare utskytingsrør for torpedoer, ikke missiler. I juli viste landet fram en ny og større ubåt som ifølge eksperter kan ha flere utskytingsrør for missiler.

– Budskap til USA

Skulle Nord-Korea ha evne til å skyte ut missiler fra ubåter, vil det være bekymringsfullt, fordi slike våpen er vanskeligere å avdekke i tide. Noen eksperter mener Nord-Korea med denne testen forsøker å posisjonere seg og legge press på USA før atomforhandlingene gjenopptas lørdag.

– Nord-Korea forsøker å fremme et budskap om at tiden ikke er på USAs side og at Nord-Korea kan finne en annen vei framover hvis samtalene på arbeidsnivå ikke fører dit Nord-Korea ønsker, sier Du Hyeogn Cha ved Asan Institute for Policy Studies i Seoul.

Cha understreker at oppskytingen viser Nord-Koreas økte evne til å ramme USAs allierte i regionen – Sør-Korea og Japan – og ikke USAs fastland.

– Det ser ut til at Nord-Korea ønsker å gjøre sin forhandlingsposisjon klar før samtalene starter, sier Harry Kazianis ved Center for the National Interest i Washington.

Oppskytingen kan også ha vært et uttrykk for nordkoreansk misnøye med at nabolandet i sør tirsdag viste fram noen av landets nyinnkjøpte F-35-kampfly for første gang. Nord-Korea har kalt kjøpet av de amerikanske flyene en stor provokasjon som bryter med nylig inngåtte avtaler mellom de to landene på Koreahalvøya.

Utskyting før samtaler

Det er ikke første gang Nord-Korea har tatt til orde for nye samtaler med USA, og så fulgt opp utspillet med våpentester.

I forrige måned testet regimet en nyutviklet rakettrampe, bare timer etter å ha kunngjort at landet ville ha nye samtaler med Washington.

Onsdagens oppskyting fant sted dagen etter at Nord-Korea og USA bekreftet at atomsamtalene skal gjenopptas lørdag etter at de kollapset tidligere i år.

