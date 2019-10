Netanyahu møtte ikke opp til rettslig høring

NTB utenriks

Under den ti timer lange høringen, som ble ledet av Israels riksadvokat Avichai Mandelblit, argumenterte Netanyahus advokater med at anklagene mot den israelske statsministeren er grunnløse og at saken derfor bør henlegges.

Israelsk politi har etter lengre tids etterforskning siktet Netanyahu for bestikkelser, bedrageri og økonomisk utroskap og tre ganger bedt om at det tas ut tiltale mot ham.

Mandelblit, som selv er utnevnt av Netanyahu, mener at det er grunnlag for tiltale, men vil først gi statsministeren og hans advokater anledning til å svare på anklagene under en rettslig høring. Det er i tråd med israelsk lov.

Heksejakt

– Vi kommer ikke bare til å presentere bevis alle kjenner til, men også nye. Vi er sikre på at med en gang vi presenterer bevisene våre, vil det ikke være noen annen løsning enn å lukke saken, sa advokaten Amit Haddad da han ankom onsdagens høring.

Netanyahu selv valgte å ytre seg i sosiale medier. Der gjentok han sin uskyld og anklaget israelske medier for å drive heksejakt på ham.

Tre ulike saker

Den israelske riksadvokaten mener det bør tas ut tiltale mot den israelske statsministeren i tre saker:

Netanyahu anklages blant annet for å ha mottatt gaver fra milliardærer i bytte mot ulike personlige og forretningsmessige tjenester.

Israelsk politi mener også å kunne føre bevis for at Netanyahu lovet utgiveren av den israelske storavisen Yedioth Ahronoth gunstigere forretningsvilkår i bytte mot positiv omtale.

Netanyahu anklages også for bestikkelser og økonomisk utroskap ved at han skal ha gitt Israels største teleselskap Bezeq forretningsmessige fordeler, i bytte mot løfter om positiv omtale på den Bezeq-eide nettavisen Walla.

Sliter politisk

Samtidig med at det kan gå mot tiltale for Netanyahu, sliter han også politisk. Høyrepartiet Likud gjorde det dårlig i forrige måneds valg, og står i fare for å miste regjeringsmakten.

Valgets vinner, Benny Gantz og sentrumsalliansen Blått og hvitt, fikk 33 av de 120 plassene i Knesset. Likud fikk 32 plasser.

Ingen av de to partiene har imidlertid nok støtte fra andre partier til å kunne danne regjering, og president Reuven Rivlin har derfor oppfordret dem til å danne en samlingsregjering.

Netanyahu er lysten på en slik regjering og håper også å vinne støtte for en ny lov som kan sikre ham immunitet, men Gantz har tidligere avvist å sitte i regjering med den korrupsjonssiktede Likud-lederen.

Onsdag skulle representanter for de to partiene etter planen ha møtt hverandre for å diskutere en mulig regjeringsplattform, men Blått og hvitt avlyste i siste øyeblikk.

(©NTB)