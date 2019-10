Markering utenfor Saudi-Arabias Istanbul-konsulat på årsdagen for Khashoggi-drapet

NTB utenriks

Den regimekritiske journalisten var bosatt i USA, men ble drept i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul for ett år siden.

Markeringen begynte klokken 13.14 lokal tid, som er det nøyaktige tidspunktet da Khashoggi tok den skjebnesvangre turen inn i konsulatet for å hente papirer han trengte for å gifte seg.

Khashoggis tidligere forlovede, Hatice Cengiz, holdt en tale under markeringen.

– I fjor sto jeg her. Jeg var en forelsket jente, ventende på at mannen min skulle komme ut av konsulatet. Vi tenkte å dra og spise middag. Vi ville invitere vennene våre til bryllupet, sa Cengiz utenfor konsulatet.

Hun fastslo at hun ønsker at Saudi-Arabias makthavere blir holdt ansvarlige for handlingene sine.

Saudi-Arabias mektige kronprins, Mohammed bin Salman, har sagt i et intervju på programmet «60 Minutes» at han tar «fullt ansvar» for drapet, men nekter for å ha beordret det. Det er imidlertid fortsatt satt spørsmålstegn ved kronprins Salmans rolle. Det er heller ikke kjent hvor journalistens kropp ble av.

Etter drapet ble liket etter alt å dømme partert og fraktet ut av konsulatet. Minst elleve personer er stilt for retten, og for fem av dem er det lagt ned påstand om dødsstraff.

