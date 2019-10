Khashoggis tidligere forlovede krever at Saudi-Arabias makthavere blir holdt ansvarlige

NTB utenriks

Aktivister og venner av den regimekritiske journalisten møtte onsdag opp utenfor Saudi-Arabias konsulat i Istanbul, der Khashoggi ble drept for ett år siden.

Markeringen begynte klokken 13.14 lokal tid, det nøyaktige tidspunktet da Khashoggi tok den skjebnesvangre turen inn i konsulatet for å hente papirer han trengte for å gifte seg.

Khashoggis tidligere forlovede, Hatice Cengiz, holdt en tale under markeringen.

– I fjor sto jeg her. Jeg var en forelsket jente, ventende på at mannen min skulle komme ut av konsulatet. Vi tenkte å dra og spise middag. Vi ville invitere vennene våre til bryllupet, sa Cengiz hun.

– Uforståelig

Cengiz krever at Saudi-Arabias makthavere blir holdt ansvarlige for handlingene sine. Ved hennes side under markeringen satt Washington Posts eier, Amazon-grunnleggeren Jeff Bezos.

– Ingen burde noensinne gå gjennom det du gikk gjennom, sa han henvendt til Cengiz.

– Du er i våre hjerter, vi er her og du er ikke alene, sa han.

Flere spørsmål igjen

Saudi-Arabias mektige kronprins, Mohammed bin Salman, tok nylig «fullt ansvar» for drapet, men nekter for å ha beordret det.

CIA mener at kronprinsen personlig beordret drapet og krever uavhengig gransking.

FNs spesialrapportør for utenomrettslige henrettelser, Agnes Callamard, deltok også på onsdagens markering utenfor konsulatet i Istanbul. Hun anklager Mohammed bin Salman for å skyve ansvaret bort fra seg selv.

– Han skaper lag på lag på lag med aktører og institusjoner, noe som beskytter ham selv mot direkte ansvar for drapet, sa hun.

Etter drapet ble liket av Khashoggi etter alt å dømme partert. Det er aldri funnet.

Saudi-Arabia har stilt elleve personer for retten og har lagt ned påstand om dødsstraff for fem av dem.

