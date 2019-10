Johnson legger fram sin brexitplan

NTB utenriks

Johnson vil legge fram detaljer rundt et «rettferdig og fornuftig kompromiss» i sin avslutningstale på landsmøtet i Manchester. Senere onsdag skal han presentere planen i Brussel, opplyser Downing Street.

Johnsons kontor understreker at planen vil være et «endelig tilbud». Hvis EU ikke går med på det, vil Johnson oppfylle sin trussel om å trekke Storbritannia ut av EU 31. oktober uten noen avtale.

Under ingen omstendighet kommer statsministeren til å be Brussel om en ny brexit-utsettelse under et EU-møte 17. og 18. oktober, heter det også i uttalelsen fra Johnsons kontor.

– La oss få brexit unnagjort. Vi kan, vi må og vi vil, kommer han til å si i sin tale til partifellene onsdag.

Brexit-tilhengere har avvist backstop-løsningen som var del av brexitavtalen som Johnsons forgjenger Theresa May framforhandlet med EU.

Backstop-løsningen binder britene til en tollunion med EU inntil en permanent løsning for grensen er på plass. Johnson mener en slik løsning ikke er et klart nok brudd med EU.

Tilhengerne mener på sin side at den er helt nødvendig for å beholde en åpen grense på øya, ikke minst med tanke på å beskytte den skjøre fredsavtalen i Nord-Irland.

The Daily Telegraph skriver at Johnson foreslår å beholde Nord-Irland i EUs indre marked fram til 2025, og samtidig i tollunion med resten av Storbritannia.

