Boris Johnson lover brexit 31. oktober – uansett

Han holdt seg dermed til sin faste linje, til tross for vedtaket i Parlamentet som krever at han ber om en utsettelse hvis det ikke oppnås en avtale med EU.

– I Brussel vil vi i dag legge fram det jeg mener er et fornuftig og rimelig forslag, som legger opp til kompromiss fra begge sider. Samtidig skal det tillate at Storbritannia helt og holdent forlater EU og tar kontroll over vår egen handel fra start, sa Johnson. Han lovet samtidig at det ikke skal være kontroller ved eller nær grensen.

– Jeg håper våre venner forstår at dette er et kompromiss fra vår side og at de også er villige til å inngå kompromiss.

Ingen detaljer

Forventningene var store til at Johnson skulle bruke talen til å legge fram det han har sagt vil bli hans «endelige forslag» til EU, men talen inneholdt i praksis ingen detaljer. Selv om han altså lovet at det ikke skal bli kontroller «ved eller nær grensen» til Irland, har han tidligere i uken sagt at en viss grensekontroll er uunngåelig når Storbritannia går ut av tollunionen med EU. Han bedyrer likevel at de skal være «så minimale som mulig».

I talen ga han uttrykk for at praktiske detaljer om tollkontrollen ikke bør få stå i veien for en avtale.

– Dersom vi ikke får til en avtale på grunn av det som blir en teknisk diskusjon om nøyaktig hvordan en fremtidig tollkontroll skal skje – når teknologien for dette blir stadig bedre – så er en utmelding uten avtale alternativet, sa Johnson i landsmøtetalen.

– Det er ikke et utfall vi ønsker, men la meg gjøre det klart at det er noe vi er forberedt på.

Irland og EU skeptiske

Både EU og Irland har gjort det klart at enhver form for ny grensekontroll vil være uakseptabelt.

– Vi har hele tiden sagt at et alternativ til backstop-løsningen må ivareta alle de samme funksjonene. Det betyr ingen nye grenseinstallasjoner og ingen nye kontroller. Et forslag som innebærer grensekontroller vil i seg selv innebære vond vilje og innebære et brudd med det Storbritannia har lovet Irland og EU de siste tre årene, sa Irlands utenriksminister Simon Coveney til The Independent før talen.

Fra Brussel har det kommet tydelige signaler om at planer som ligner det som lekket ut mandag – om tollsentre et stykke unna grensen – vil bli møtt med en kald skulder.

– Kanskje de innser at dersom det formelle forslaget ligner, så kommer det til å bli omtrent like godt mottatt som en bøtte med oppkast, sa en EU-kilde før Johnsons presentasjon.

Grundig vurdering

Det er fortsatt ventet at statsministeren legger fram sin plan for brexit onsdag, og han skal senere i ettermiddag ha en telefonsamtale med EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

Når EU har mottatt forslaget, vil det blir underlagt en grundig vurdering for å se om det er grunnlag for forhandlinger. Brexitforhandler Michel Barnier vil deretter legge det fram for diplomater fra medlemslandene, skriver Europa-redaktør Tony Connelly i den irske kringkasteren RTE i en Twitter-tråd.

Basert på tilbakemeldingene han får vil Barnier og Juncker avgjøre om unionen skal gå inn i intense forhandlinger med britene i dagene som kommer.

Labour og Parlamentet

Johnsons brukte også talen til å lange ut mot opposisjonspartiet Labour, som han omtalte som «brodermorderiske, antisemittiske marxister».

Han snakket med entusiasme om hvor bra det går for landet under toryenes lederskap, men la til – med en dårlig skjult henvisning til Parlamentet – at han følte seg som en toppidrettsutøver med en stein i skoen.

– Hvis Parlamentet var en PC, ville skjermen vist et evig snurrende pizzahjul, la han til.

– De tvinger oss til å fortsette å drøvtygge på brexit, når folk bare vil bli ferdig med det og komme seg videre.

Han avsluttet med ordene «la oss få brexit unnagjort», som også er landsmøtets motto.

