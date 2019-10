Bombefly fra andre verdenskrig krasjet i USA

NTB utenriks

En talsmann for Connecticut-guvernør Ned Lamont sier at det var et fly av typen Boeing B-17 som styrtet. Hendelsen fant sted ved Bradley International Airport, som er den nest travleste flyplassen i New England-regionen, nordøst i USA.

Det er foreløpig ukjent hvordan tilstanden er for de seks som er sendt til sykehus, og det er uklart hvor mange som var om bord på flyet som styrtet. Flyplassen er inntil videre stengt.

USAs luftfartsmyndighet (FAA) skriver på Twitter at flyet var i ferd med å lande da det krasjet. Det er sivilt registrert og tilhører ikke forsvaret, heter det videre.

Et øyenvitne forteller at han så en stor oransje ildkule etter at flyet traff bakken og at det kunne høres en mindre eksplosjon om lag et minutt senere.

Ifølge NBC arrangeres det denne uken en oppvisning med veteranfly brukt under andre verdenskrig ved flyplassen.

B-17 er kjent som «Flying Fortress» og ble brukt av de allierte styrkene i Europa.

(©NTB)