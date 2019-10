Avis: Italias statsminister godkjente møter mellom USAs justisminister og italiensk etterretning

NTB utenriks

Det melder den italienske storavisen Corriere della Sera, som skriver at statsminister Giuseppe Conte ga grønt lys til to møter mellom USAs justisminister Bill Barr og Italias etterretningssjef Gennaro Vecchione.

Barr har nylig hatt kontakt med flere ansatte i etterretningstjenestene i Australia, Storbritannia og Italia. Årsaken er en granskning som Donald Trumps regjering har satt i gang i kjølvannet av spesialetterforsker Robert Muellers granskning av Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016.

Muellers 448 sider lange rapport slår fast at Russland forsøkte å påvirke valgutfallet i president Donald Trumps favør, men konkluderer med at det ikke foreligger beviser for at Trump selv eller noen i hans valgkampstab medvirket aktivt til dette.

Den beskriver imidlertid inngående at Trump ti ganger forsøkte å hindre etterforskningen, men på grunn av etterforskernes mandat ble det ikke konkludert med at Trump har gjort noe straffbart. Mueller har i ettertid sagt at Trump vil kunne siktes når han ikke er president lenger.

Trump har i gjentatte uttalelser og Twitter-meldinger forsøkt å fremstille rapporten som en konspirasjon mot ham utført av den såkalte «dype staten», gjerne med påstander i Trump-vennlige medier som bakgrunn.

Han har også presset på for å få satt i gang en kontra-etterforskning som skal granske årsaken til at Muellers etterforskning ble satt i gang.

