Vil fortsatt ikke løslate tunisisk presidentkandidat

Hvitvaskingstiltalte Nabil Karoui er én av to kandidater som står igjen i det tunisiske presidentvalget, som etter planen skal gjennomføres søndag 13. oktober.

Knappe to uker før valget ble det klart at en tunisisk domstol fortsatt ikke vil løslate Karoui. Det sier hans advokat Kamel Ben Messoud, som nå skal møte presidentkandidatens andre advokater for å planlegge det neste skrittet.

56-åringen ble pågrepet i innspurten av valgkampen i slutten av august og sitter fengslet anklaget for hvitvasking og skatteunndragelse. Selv hevder mediemogulen, som ikke har tidligere politisk erfaring, at han er utsatt for en svertekampanje.

Hans advokater har flere ganger beskyldt regjeringen for å presse rettslige myndigheter til å avvise begjæringene om løslatelse, noe regjeringen avviser.

Til tross for at han ble fengslet i valgkampinnspurten, oppnådde Nabil Karoui 15,8 prosent av stemmene. Hans motkandidat, jussprofessoren Kais Saied som heller ikke har tidligere politisk erfaring, fikk 18,4 prosent.

Presidentvalget skulle egentlig holdes i november, men måtte framskyndes da president Beji Caid Essebsi døde i juli. Han var landets første demokratisk valgte president.

