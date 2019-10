Taliban skal ha drept minst elleve politifolk nord i Afghanistan

NTB utenriks

Kampene pågikk fortsatt tirsdag formiddag, og en lokal tjenestemann sier at dødstallet kan komme til å stige hvis ikke forsterkninger fra sikkerhetsstyrkene snart når fram til det avsidesliggende området.

Taliban-angrepet startet tirsdag morgen i distriktet Shortepa, noe som utløste en skuddveksling som fortsatt pågår, opplyser en talsmann for provinsens guvernør.

En talsmann for Taliban hevder at gruppen har tatt kontroll over distriktet, men dette avviser guvernørens talsmann. Han sier at forsterkninger er på vei til området.

Både før og etter presidentvalget i helgen har Afghanistan blitt rammet av Taliban-angrep nesten hver eneste dag. For få uker siden brøt fredssamtalene mellom den islamistiske opprørsgruppen og USA sammen etter at det lenge lå an til en avtale som skulle bane vei for at de gjenværende amerikanske styrkene skulle forlate landet.

