NTB utenriks

Saken dreier seg om pengebidrag Nicolas Sarkozy mottok under valgkampen i 2012, der han forgjeves forsøkte å bli gjenvalgt for en ny periode, men tapte for sosialisten François Hollande.

Ifølge tiltalen brukte den daværende presidenten nærmere 430 millioner kroner i valgkampen, nærmere dobbelt så mye som lovlig. Pengene skal ha kommet fra Libyas daværende diktator Muammar Gaddafi.

64 år gamle Sarkozy er også tiltalt for korrupsjon i en annen sak, men nekter straffskyld.

