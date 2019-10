Laveste industritall i USA på ti år

NTB utenriks

Den siste målingen fra Institute for Supply Management (ISM) viser at september-tallene for den amerikanske produksjonsindustrien er de laveste siden juni 2009, måneden som markerte slutten på den store resesjonen.

I august leverte den amerikanske industrisektoren 49,1 prosent, mens septembermålingen endte på 47,8 prosent.

Alle tall under 50 prosent viser at industrien opplever en tilbakegang, og investorene på Wall Street reagerte umiddelbart. Nedkjølingen av industriproduksjonen var ventet, men frykten for en svakere global vekst er nå økende.

Den 15 måneder lange handelskonflikten med Kina kan ha hatt motsatt effekt av det Trump ønsket da han innførte toll på import av stål og aluminium for å beskytte amerikansk industri.

Men også en dempet vekst i verdensøkonomien og en svekket markedsoptimisme har truffet den amerikanske produksjonen hardt.

USAs president Donald Trump mener imidlertid at de svake tallene skyldes den sterke dollaren og legger skylden på sjefen for den amerikanske sentralbanken.

– Forbundsskatten er for høy. De er deres egne verste fiende, de har ikke peiling. Patetisk! skriver Trump på Twitter.

(©NTB)