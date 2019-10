Johnson hevder lekket brexitforslag er utdatert

NTB utenriks

Sant mandag meldte den irske kringkasteren at uformelle dokumenter britene har gitt til EU skisserte en plan for tollkontroll et stykke unna irskegrensen. Forslaget ble umiddelbart avvist av irske politikere.

I et TV-intervju med BBC tirsdag morgen sier den britiske statsministeren at det som har kommet ut er utdatert og ikke vil være en del av Storbritannias formelle forslag til EU.

– Så vidt jeg forstår ut fra reaksjonene i Brussel og Dublin, så snakker de ikke om det vi faktisk kommer til å legge fram. De snakker om noe som ble sendt over tidligere, sier Johnson, ifølge The Guardian.

– Det vil ikke være fornuftig å ha en grense litt unna grensen, sier Johnson. Han sier samtidig at et samlet land må ha sitt eget tollområde og vedgår at det må være en eller annen form for kontroll.

(©NTB)