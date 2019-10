En drept og flere skadd i voldshendelse på finsk skole

NTB utenriks

Politiet melder om hendelsen på Twitter. Tilstanden er alvorlig for to av de skadde.

Finske medier melder at hendelsen skjedde på yrkesskolen Savolax, som har lokaler inne i kjøpesenteret Herman i byen. Stedet ligger 4 kilometer sør for sentrum av Kuopio, ifølge Hufvudstadsbladet.

Nyhetskanalen MTV melder at en elev kom på skolen med et sverd og gikk til angrep på flere personer. Også flere andre medier gjengir opplysningen om at det ble brukt sverd.

Øyenvitner forteller ifølge Savon Sanomat at en lærer var blant dem som ble angrepet.

Politiet opplyser at de har løsnet skudd i forbindelse med hendelsen.

Universitetssykehuset i Kuopio har satt i verk kriseberedskap. De skal ha tatt imot ni skadde, men noen nærmere opplysninger om tilstanden deres er ikke kjent.

(©NTB)