En drept i sverdangrep på finsk skole

NTB utenriks

Politiet melder om hendelsen på Twitter. Tilstanden er alvorlig for to av de skadde. Politiet opplyser at de løsnet skudd i forbindelse med hendelsen, og den pågrepne skal være blant de ti sårede.

Hendelsen skjedde på yrkesskolen Savo, som har lokaler inne i kjøpesenteret Herman, 4 kilometer sør for sentrum av Kuopio, ifølge Hufvudstadsbladet.

Avisen melder at den døde ble funnet i undervisningslokalene.

Sverd

Nyhetskanalen MTV melder at en elev kom på skolen med et sverd og gikk til angrep på flere personer. Også flere andre medier gjengir opplysningen om at det ble brukt sverd.

Øyenvitner forteller ifølge avisene Savon Sanomat og Keskisuomalainen at det var en ung mann som gikk til angrep, og han skal blant annet ha stukket ned en kvinnelig elev. En lærer skal også ha vært blant dem som ble angrepet. De fleste elevene klarte å flykte fra stedet ved å løpe ut, heter det i meldinger gjengitt i Hufvudstadsbladet.

Skolen bekrefter hendelsen på sin nettside, og har lagt ut et nummer pårørende kan ringe.

Universitetssykehuset i Kuopio satte i verk kriseberedskap.

Sjokkert statsminister

Byens ordfører Jarmo Pirhonen er sjokkert over hendelsen. Han sier til avisen Iltalehti at byen er rystet og at han sender sine tanker til ofrene og deres pårørende.

Finlands statsminister Antti Rinne sender også sine tanker til alle berørte.

– Voldshendelsen ved Savo yrkesskole er sjokkerende og fullstendig uakseptabel. Jeg har diskutert med politidirektøren, og regjeringen følger med på situasjonen. På vegne av regjeringen og meg selv vil jeg sende mine kondolanser til alle pårørende, skriver Rinne på Twitter.

(©NTB)