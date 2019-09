Svensk påtalemyndighet varsler tiltale mot grensebutikk

NTB utenriks

– Det kommer til å bli tiltale i denne saken, jeg kan ikke tenke meg annet, sier statsadvokat Catharina Kjelsson til NRK.

Etter å ha fått tips om juks gikk Åre kommune, politiet, tollvesenet og skatteetaten sammen om å undersøke den populære grensebutikken Storlien Handel. Der skal ha blitt funnet skadedyr i alle lagre, samt store mengder avfall. Det ble ifølge kontrollørene konstatert generelt dårlig hygiene i hele butikken, som ble stengt med umiddelbar virkning.

Ifølge svensk påtalemyndighet har butikken blant annet merket om kjøtt, solgt ti år gamle matvarer og matvarer som er umerkede. Statsadvokat Catharina Kjelsson mener de har gode bevis opplyser at de har gjort flere beslag.

De to eierne, Bassem Abdel-Ghani og Bassima Sikiawi, har uttalt til NRK at de føler seg utsatt for en heksejakt.

– Vi rydder butikken og klargjør til gjenåpningen om to uker. Vi henter varer fra bak lageret og merker varene. Dette er internt arbeid, ikke mer enn det. Butikken er stengt nå, og vi gjør ingen forretninger, sier Abdel-Ghani Bassem til NRK.

