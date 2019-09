Optimistisk Pedersen orienterte Sikkerhetsrådet

NTB utenriks

Under den norske toppdiplomatens ledelse er det oppnådd enighet om å opprette en komité som Komiteen som skal utarbeide en ny grunnlov for Syria. Det regnes som et første steg på veien mot fred i det krigsherjede landet.

– Dette blir et veldig krevende arbeid, det er en grunn til at det har tatt åtte og et halvt år, men det er altså første gang partene snakker sammen og er klare til å forhandle. Vi håper å få plass en grunnlov og dermed et valg i Syria, sier Geir O. Pedersen til NTB.

Lovord

Fredag orienterte han Sikkerhetsrådet om den nye grunnlovskomiteen, som skal bestå av 150 medlemmer – 50 valgt av syriske myndigheter, 50 av opposisjonen og 50 fra sivilsamfunnet, plukket ut av FN.

Sikkerhetsrådet var full av lovord om øyner nå håp om en positiv utvikling i Syria.

– Det alltid hyggelig at jobben en gjør blir satt pris på, men jeg vil understreke at jeg ikke hadde klart dette uten internasjonal og regional støtte. Sikkerhetsrådet uttrykker full støtte til arbeidet jeg gjør, og det er avgjørende. Dette er ikke en jobb en person kan gjøre alene, sier Pedersen.

Om grunnlovskomiteen virkelig blir det første steget på vei mot varig fred Syria, tør han ikke spå.

– Men per nå er dette den muligheten vi har, og den må vi gripe, sier Pedersen.

Kurdisk kritikk

De syriske kurderne er imidlertid kritiske til sammensetningen av komiteen og mener at de er for dårlig representert. Pedersen er uenig.

– Dette er et kompromiss. Vi har jobbet for å få den så representativ som mulig, det er kurdisk representasjon i komiteen, men vi følger også med på hva som skjer i nordøstlige delere av landet. Dette var så langt vi kom, sier han.

– Alle grupperinger i Syria, alle religiøse og etniske grupperinger er representert. Jeg mener dette er en unikt sammensatt komité sett i lys av historien, sier Pedersen.

Den 30. oktober skal de 150 personene i grunnlovskomiteen møtes og starte sitt arbeid i Genève.

(©NTB)