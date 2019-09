Ukrainas tidligere riksadvokat: Intet grunnlag for å etterforske Biden

NTB utenriks

Jurij Lutsenko, som sluttet som riksadvokat for en måned siden, sier i et intervju med BBC søndag at enhver etterforskning av Biden og sønnen vil måtte starte i USA.

– Jeg kjenner ikke til noen grunn til å etterforske Joe Biden eller Hunter Biden som er i tråd med ukrainsk lov, sier han.

Representantenes hus, der demokratene har flertall, har åpnet en riksrettsprosess mot USAs president. Bakgrunnen er telefonutskrifter som viser at Trump forsøkte å overtale Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til å åpne en etterforskning av Biden, som er demokratenes ledende presidentkandidat.

Bidens sønn Hunter Biden ble i 2014, da faren var visepresident i Barack Obamas administrasjon, valgt inn i styret i det ukrainske gasselskapet Burisma Holdings, som anklages for korrupsjon.

Trump og hans allierte har antydet at Biden var innblandet da Ukrainas tidligere riksadvokat Viktor Sjokin, fikk sparken, angivelige fordi han etterforsket Burisma.

Lutsenko, som etterfulgte Sjokin, sier til BBC at det ikke finnes noen planer for å etterforske Burisma, og at den «mulige korrupsjonen» i selskapet skjedde to eller tre år før Hunter Biden ble styremedlem.

