Protestleder Joshua Wong stiller til lokalvalg i Hongkong

22-åringen kommer med kunngjøringen i forkant av lørdagens femårsmarkering for starten på den såkalte paraplybevegelsen i Hongkong.

Wong sto i spissen for massedemonstrasjonene høsten 2014, da flere sentrumsgater i Hongkong ble okkupert i to-tre måneder. Paraplybevegelsen protesterte mot endringer av valgsystemet som ville gi det kinesiske kommunistpartiet økt innflytelse over hvem som skulle styre byen.

I fjor ble Wong dømt til tre måneders fengsel. Dommen ble senere redusert til to måneders fengsel fordi han bare var tenåring da han ble pågrepet i 2014. Wong anket, men tapte ankesaken. Dermed måtte han i mai inn til soning i Lai Chi Kok-fengselet. Da han ble løslatt i juni, sluttet han seg til demonstrantene.

Wong sier at han stiller til valg fordi det er «avgjørende for å sende et budskap til Beijing om at folket, mer enn noensinne, er bestemt på å vinne kampen for flere rettigheter».

Lokalvalget i Hongkong holdes i november.

