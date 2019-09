Eksplosjon på norskeid tankskip utløste brann i sørkoreansk havn

NTB utenriks

Det norskeide oljetankskipet Stolt Groenland, som er registrert på Caymanøyene, lå til kai da eksplosjonen skjedde lørdag formiddag.

Brannmannskaper slet en stund med å få kontroll på flammene og hindre spredning, og flammene spredte seg til et annet skip før brannen ble brakt under kontroll.

Både Stolt Groenlands mannskap på 25 og mannskapet på 21 på det andre skipet ble berget, opplyser kystvakten i havnebyen sørøst i Sør-Korea.

Én ble lettere skadd på det norskeide skipet, opplyser talsmann Cor Radings i rederiet Stolt-Nielsen til VG.

Tallene på øvrige ofre varierer. Ti mennesker, de fleste av dem havnearbeidere, er skadd, opplyser brannmannskaper til nyhetsbyrået Reuters. Tilstanden omtales som kritisk for ett av ofrene. Ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap ble 18 mennesker skadd, de fleste av dem fikk brann- eller røykskader.

– Mannskapet ble evakuert trygt og deres familier varslet. Vi er dypt bekymret for de mulige innvirkningene dette får på dem som var om bord eller i nærheten. Sikkerheten om bord og for miljøet er avgjørende for vår virksomhet, opplyser Radings.

Kystvakten etterforsker hendelsen. Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ikke kjent.

