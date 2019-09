Facebook vil ikke faktasjekke politikere

NTB utenriks

– Vi synes ikke det er en passende rolle for oss å felle dom over politiske debatter og hindre en politikers tale i å nå ut til publikum der den blir gjenstand for offentlig debatt, forklarte Facebooks PR-sjef Nick Clegg denne uka.

Etter omfattende russiske feilinformasjonskampanjer på Facebook i forbindelse med det amerikanske valget i 2016, har det blir uttrykt bekymring for hvordan nettgiganten håndterer feilinformasjon.

Tredjepartshjelp

Facebook bruker i dag tredjeparter for faktasjekking, deriblant flere nyhetsorganisasjoner, for å avsløre feilinformasjon.

– Vi kommer ikke til å sende innhold eller annonser fra politikere til våre faktasjekkingspartnere for inspeksjon, sa Clegg.

Clegg presiserer at Facebook vil ta grep når politikere deler innhold som inneholder allerede motbevist informasjon. Da vil innlegget merkes, det vil vises relevant informasjon fra faktasjekkere, og innlegget vil ikke bli brukt i annonser.

Kritseres

Avgjørelsen fører til kritikk fra borgerrettighetsgrupper.

På et møte med Facebook torsdag ble det fra kritikerne hevdet at rasistisk innhold slår seg opp, mens de som forsøker å snakke åpent om rasisme i et forsøk på å motarbeide det, ender opp i Facebooks «fengsel», med fjernede innlegg og blokkerte kontoer.

Facebook har forbudt meldinger som forsøker å forhindre folk i å stemme, og selskapet har kunngjort at de vil beskytte mot forstyrrelser i USAs folketelling.

I mars ble eksplisitt hyllest av troen på den hvite rases overlegenhet også forbudt. Men i en oppdatering fra Facebooks egen granskning, ble det i juni slått fast at Facebook ikke har gjort nok for å motarbeide innhold som fremmer slikt tankegods uten å bruke ordene i klartekst.

