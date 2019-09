NTB utenriks

En fjerde person ble skadd da kamphelikopteret krasjet under landing fredag.

– Det er med umåtelig sorg jeg har fått vite at et senegalesisk kamphelikopter krasjet da det var i ferd med å lande i Bouar, sier leder Mankeur Ndiaye for MINUSMA-styrken på Twitter.

